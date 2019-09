Bild: dpa/Paul Zinken

Video vom Unfall aufgetaucht - Suche nach Ursache für tödlichen Unfall in Berlin geht weiter

08.09.19 | 14:38 Uhr

Die Berliner Polizei ermittelt weiter zur Ursache des schweren Unfalls in Berlin-Mitte: Warum fuhr der Porsche in die Gruppe von Passanten, warum mussten vier Menschen sterben? Die öffentliche Debatte dreht sich derweil um die Gefährlichkeit von SUVs.



Nach dem schweren Verkehrsunfall, bei dem am Freitagabend in Berlin vier Menschen getötet wurden, sucht die Polizei weiter nach der Ursache. Die TV-Sender RTL und n-tv zeigten am Samstagabend ein Video, auf dem offenbar die letzten Sekunden vor dem Aufprall des Porsche-SUV zu sehen sind. Das Fahrzeug überholt mit erhöhter Geschwindigkeit links mehrere wartende Autos und steuert auf eine Ampel zu - dem Anschein nach mit leuchtenden Bremslichtern. Dann bricht das Video ab. Gefilmt wurde es demnach von der Dashcam eines Taxis. "Uns ist das Video bekannt", sagte ein Sprecher der Polizei am Sonntag auf Nachfrage von rbb|24. Es gehöre zu den bislang gesammelten Beweismitteln. Dass es nun in einigen Medien gezeigt wird, "können wir nicht verhindern", so der Sprecher weiter. Von der Polizei sei es nicht freigegeben worden.



Hatte der Porschefahrer einen medizinischen Notfall?

Am Samstag hatte die Polizei bekanntgegeben, dass auch wegen eines möglichen medizinischen Notfalls beim Unfallfahrer ermittelt wird. Erste Hinweise darauf "fließen ebenso wie sämtliche anderen Aussagen, Informationen und Beweise in das Ermittlungsverfahren mit ein", teilte die Berliner Polizei mit. Dem Porsche-Fahrer sei zudem Blut entnommen worden, er erlitt bei dem Unfall am Freitagabend Kopfverletzungen und liegt im Krankenhaus. Auf Twitter bat die Polizei, Spekulationen über die Unfallursache zu unterlassen, "aus Rücksicht auf die Angehörigen".



Der 42-Jährige Fahrer war am Freitagabend um 19.10 Uhr mit seinem Porsche Macan an der Invalidenstraße Ecke Ackerstraße aus noch ungeklärter Ursache auf den Gehweg geraten. Vier Menschen wurden dabei getötet, darunter auch ein drei Jahre alter Junge. Ebenfalls noch am Unfallort verstorben sind laut Polizei zwei Männer im Alter von 28 und 29 Jahren, sowie eine 64-jährige Frau. Eine 38 Jahre alte Frau und ein neunjähriger Junge erlitten einen Schock und wurden medizinisch behandelt. Es handelt sich um einen der schwersten Verkehrsunfälle in den vergangenen Jahren in Berlin.

Trauer um Opfer mischt sich mit Wut auf SUVs

Mehrere Hundert Menschen gedachten am frühen Samstagabend während einer Mahnwache mit vier Schweigeminuten der Getöteten. Den ganzen Tag über hatten Menschen Blumen und Kuscheltiere auf dem Gehweg abgelegt und Kerzen aufgestellt. Die Initiatoren der Mahnwache forderten Tempo 30 in der ganzen Stadt, eine autofreie Innenstadt und eine Ombudsperson für Verkehrsunfallopfer. Auf Transparenten verlangten Teilnehmer "Motorisierte Gewalt stoppen" und kritisierten "motorisierte Mordwerkzeuge". Stephan von Dassel (Bündnis 90/die Grünen), Bezirksbürgermeister von Mitte, schrieb auf Twitter: "Solche panzerähnlichen Autos gehören nicht in die Stadt! Es sind Klimakiller, auch ohne Unfall bedrohlich, jeder Fahrfehler wird zur Lebensgefahr für Unschuldige."

Debatte über Gefahr von SUVs

Siegfried Brockmann, Unfallforscher der deutschen Versicherer, glaubt derweil nicht, dass von schweren Sportgeländewagen eine größere Gefahr ausgeht als von Kleinwagen. "Man kann nicht einfach sagen: Ein SUV ist grundsätzlich gefährlicher als ein Polo oder als ein Smart", sagte Brockmann am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur. Im Einzelfall könne es sogar umgekehrt sein. "Entscheidend ist die Geschwindigkeit", erklärte der Experte vom Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft. "Alles was jenseits von 50 Stundenkilometern ist, ist für einen menschlichen Körper mindestens lebensgefährlich, meistens aber auch tödlich, egal mit welchem Fahrzeug."



Experte: Geschwindigkeit kann tödlicher sein als Masse

Brockmann verwies auf die physikalische Berechnung der Bewegungsenergie. "Die Masse geht hier nur mit der Hälfte in die Formel ein und die Geschwindigkeit mit dem Quadrat. Und das heißt nichts anderes als: Wenn der Polo 70 fährt, ist er durchaus gefährlicher für einen Menschen als ein Macan mit 40."



Wichtig sei auch, an welcher Stelle ein Mensch auf ein Auto aufpralle. "Tödliche Verletzungen erleidet man in der Regel im Brustkorbbereich und erst recht im Kopfbereich." Die härtesten Teile der Autofront seien die Kanten links und rechts sowie oberhalb der Windschutzscheibe. "Wenn man die mit dem Kopf trifft, ist das in der Regel tödlich." Bei einem Polo oder Smart könne das leichter passieren als bei einem großen Auto mit einer langen Haube.



Ein leichteres Auto hätte gestoppt werden können

Im Berliner Fall könnte das Gewicht des Autos jedoch tatsächlich einen Unterschied gemacht haben, gestand Brockmann zu. Dort hatte ein Porsche Macan bei der Fahrt auf den Gehweg mehrere Poller und einen Ampelmast abgeknickt. Einen Polo hätte der Mast vielleicht aufgehalten, sagte Brockmann.

Sendung: Inforadio, 08.09.2019