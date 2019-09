Die Schließung erfolgt auf Grundlage der Orkanwarnung des Deutschen Wetterdienstes. "Die Tiere werden vorsorglich in Häusern, Stallungen und Unterständen untergebracht", heißt es weiter. Das an den Zoo angeschlossene Aquarium hat aber regulär geöffnet.

Sturmtief "Mortimer" sorgt am Montag nicht nur für Einschränkungen im Bahnverkehr , sondern legt auch Tierpark und Zoo unter anderem in Berlin lahm. Laut einer Pressemitteilung bleiben beide Institutionen wegen des Unwetters geschlossen. Demnach stellen herabfallende Äste des alten Baumbestandes eine Gefahr für Besucher dar.

Auch in Cottbus bleibt der Tierpark wegen des Unwetters bis zum Nachmittag geschlosse. Die meisten Tiere seien in ihre Ställe und Behausungen geholt worden, heißt es in einer Pressemitteilung. Auf Anfrage von rbb|24 hieß es, man wolle um 14 Uhr wieder öffnen. Man bitte um Verständnis.

Betroffen ist zudem die Landesgartenschau in Wittstock/Dosse. Die Veranstalter teilten am Montag mit, wegen der aktuellen Unwetterwarnungen öffne die Schau den ganzen Tag über nicht. Am kommenden Sonntag schließt sie dann gänzlich.