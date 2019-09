Flugzeugunglück in Oberhavel

Nach dem Flugzeugunglück in Oberhavel am Mittwoch untersuchen nun Gutachter die Absturzstelle. Ein Zwischenbericht soll in zwei Monaten vorliegen. Laut Flugunternehmen ist das Flugzeug nach einem ungewöhnlichen Manöver im Landeanflug abgestürzt.