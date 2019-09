Bis zu zwei Stunden standen Autofahrer am Mittwochnachmittag auf der Stadtautobahn A100 in Richtung Wedding im Stau. Grund dafür war ein schwerer Unfall am Dreieck Charlottenburg, bei dem sich ein Auto überschlagen hatte. Nach Informationen des rbb sind mehrere Menschen verletzt worden.

Die Aufräum- und Bergungsarbeiten dauerten demanch längere Zeit an. Den Informationen zufolge soll auch die Überleitung zur A111 gesperrt worden sein. Ebenfalls betroffen waren die Umfahrungen über den Fürstenbrunner Weg, die Otto-Suhr-Allee und Moabit. Dort bildeten sich lange Warteschlangen. Der Verkehr wurde über den Tegeler Weg abgeleitet, meldete die Verkehrsinformationszentrale auf Twitter. Sie sprach von einem "Parkplatz" ab dem Kreuz Schöneberg.