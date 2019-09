Am Stern in Potsdam

Zwei Unbekannte haben am Donnerstag im Potsdamer Stadtteil Am Stern einen Busfahrer beleidigt und tätlich angegriffen.

40-Jähriger an S-Bahnhof attackiert und verletzt

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatte ein Linienbus am Nachmittag an der Haltestelle "Max-Born-Straße" gehalten. Dort stiegen zwei Jugendliche zu. Als der Fahrer ihre Fahrscheine sehen wollte, wurde einer der beiden ausfallend und beleidigte den Busfahrer.

Trotz nochmaliger Aufforderung zeigten beide ihre Tickets nicht vor. Daraufhin forderte der Busfahrer die beiden jungen Männer auf, den Bus zu verlassen. Andernfalls werde er die Polizei rufen.