Ein nächtlicher Wachschutz streift bereits seit zwei Wochen in Berlin-Kreuzberg durch den Görlitzer Park. Von Mitternacht bis 10 Uhr sollen Sicherheitsleute täglich für Ruhe Sorgen und das Grünanlagengesetz durchsetzen, wie Bezirkssprecherin Sara Lühmann nun auf Nachfrage von rbb|24 bestätigte. "Der Görlitzer Park ist eine wichtige Route durch Kreuzberg. Der Wachschutz wird immer dann einschreiten, wenn Drogendealer Parkbesucher aggressiv ansprechen ." Außerdem haben sich Anwohner oft darüber beschwert, dass Parkbesucher Boxen aufstellten und laut Musik spielten. Die Security-Mitarbeiter würden die nächtlichen Partyexzesse nun unterbinden, so Lühmann.

Zusätzlich zum Sicherheitspersonal brachte das Bezirksamt vier Scheinwerfer an den Gebäuden des ehemaligen Lokals Edelweiß und des Jugendprojekts Kreuzer an. Dadurch soll der dahinterliegende Weg besser ausgeleuchtet sein.

Die Bezirksbürgermeisterin von Friedrichshain-Kreuzberg, Monika Herrmann (Grüne), sorgte Mitte September mit Äußerungen über die Sicherheit in Berliner Parks für heftige Reaktionen. "Ich gehe in Berlin durch gar keine Parks, ich weiß ja nicht, wie Sie das handhaben, aber das ist mir als Frau zu gefährlich", sagte Herrmann der Zeitung ["Die Welt" - Bezahlinhalt], auf die Frage, ob sie in der Dunkelheit durch den Görlitzer Park in Kreuzberg laufe.

Im Kampf gegen Drogenhandel und Gewaltkriminalität denkt der Berliner Senat über eine Schließung des Görlitzer Parks in Kreuzberg während der Nacht nach. Das sei eine gute Lösung, die man erwägen müsse, sagte der Staatssekretär der Senatsverwaltung für Inneres, Torsten Akmann (SPD), Mitte August im Innenausschus. Denn nachts gebe es im Görlitzer Park die meisten Straftaten.