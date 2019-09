Das Magazin beschreibt den Wedding als dreckig, billig und immernoch sexy und damit als einen der wenigen Orte in Berlin der noch authentisch ist weil er, bis jetzt noch, unter dem Radar fliege. So wie zum Beispiel die 24-Stunden-Kneipe "Zum Magendoktor" am Nettelbeckplatz.

Der Wedding liegt damit direkt hinter Arroios in Lissabon, Shimokitazawa in Tokyo und Onikan in Lagos.