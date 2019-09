Ein Brand in einem Einkaufszentrum in Wildau (Dahme-Spreewald) hat am frühen Dienstagmorgen einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. 170 Einsatzkräfte waren vor Ort. Verletzt wurde niemand, sagte der Feuerwehrsprecher René Sperling dem rbb. Die Löscharbeiten sollen noch bis zum Mittag andauern, so Sperling. Unter anderem ist ein Bagger zur Räumung der Trümmer im Einsatz.

Ersten Erkenntnissen zufolge soll das Feuer von einem Sofa, das außen an der Mauer des Gebäudes stand, ausgegangen sein. Die Polizei ermittle in alle Richtungen, aber der Verdacht der Brandstiftung dränge sich auf, hieß es.



Das Feuer wurde der Feuerwehr um 0:22 Uhr gemeldet. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, stand das Gebäude mit einer Grundfläche von rund 5.000 Quadratmeter an der Fichtestraße bereits vollständig in Flammen und war nicht mehr zu retten. In dem Einkaufszentrum waren unter anderem eine Bank, ein Imbiss und ein Reisebüro untergebracht.

Der Brand sei nicht im bekannten A10-Center, sondern in einem kleineren Einkaufszentrum der Stadt ausgebrochen, sagte Feuerwehrsprecher Sperling.