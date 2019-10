Trauerraum in Potsdamer Schule

Bei der Leiche, die am Dienstag im Potsdamer Hafenbecken gefunden wurde, handelt es sich um die vermisste 15-Jährige aus Potsdam. Das bestätigte die Staatsanwaltschaft Potsdam am Freitag. Auch die Todesursache wurde demnach geklärt. Die Obduktion habe ergeben, dass kein Fremdverschulden vorliegt. "Eine Straftat kann ausgeschlossen werden", sagte Sprecher Markus Nolte.

Nach einem Streit mit ihren Eltern war die Jugendliche am Dienstag vor einer Woche verschwunden. An einer Uferstelle im Potsdamer Nuthepark war später eine Tasche mit persönlichen Gegenständen der Schülerin gefunden worden. Die Polizei suchte das Areal mit zwei Hunden, einer Drohne, einem Hubschrauber und Tauchern der Wasserschutzpolizei erfolglos ab. Ein Angler informierte am Dienstag die Rettungsleitstelle über eine leblose Person. Die Leiche trieb im Wasser gegenüber der Anlegestelle der Fahrgastschifffahrt.

Nach dem Tod des Mädchens steht an der Schule der Jugendlichen, der Leonardo-da-Vinci-Gesamtschule, eine Schulpsychologin bereit, teilte das Bildungsministerium mit. Zudem sei ein Trauerraum eingerichtet worden. Lehrer informierten am Mittwoch in der ersten Unterrichtsstunde die Schüler über den Tod des Mädchens.