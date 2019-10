dpa Audio: Antenne Brandenburg | 29.10.2019 | Claudia Stern | Bild: dpa

50 Jahre Internet - Wie Werner Zorn mit einer E-Mail zum Internet-Pionier wurde

29.10.19 | 13:55 Uhr

Am 29. Oktober feiert das Internet 50. Geburtstag. Ein Leben ohne ist heute kaum vorstellbar. Ein wichtiger Meilenstein dahin war die Erfindung der E-Mail. Die erste deutsche E-Mail traf am 3. August 1984 bei Werner Zorn ein - und machte ihn zum Internet-Pionier. Von Claudia Stern



Online shoppen, mal schnell etwas googeln oder E-Mails abrufen gehören längst zu unserem Alltag. Doch der Weg in die deutschen Privathaushalte war lang. Am 29. Oktober feiert das Internet seinen 50. Geburtstag. Ein wichtiger Meilenstein zum Erfolg war die Erfindung der E-Mail durch Ray Tomlinson Anfang der 1970er-Jahre. In Deutschland traf die erste elektronische Internet-Nachricht am 3. August 1984 bei Professor Werner Zorn an der Universität Karlsruhe ein.

Erste E-Mail war eine Registrierungsbestätigung

Der heute 77-Jährige, der von 2001 bis 2007 am Potsdamer Hasso-Plattner-Institut (HPI) forschte und lehrte und in Berlin lebt, hält immer noch regelmäßig Vorträge rund um das Thema Internet. Auch wenn er selbst kein großes Ding daraus macht: Zorn gilt als deutscher Internet-Pionier. Im Rahmen eines vom Bundesforschungsministerium geförderten Projekts sollte Zorn die internationale Vernetzung des Deutschen Forschungsnetzes ermöglichen. Zorns Wahl fiel auf das US-amerikanische Internet - damals noch CSNET. "Die seit 1983 verfügbare CSNET-E-Mail-Software war für uns die erste und einzige Möglichkeit des Zugangs zum internationalen E-Mail-Verbund mit gleichzeitiger Option einer späteren Einführung der vollen Internet-Dienste", erklärt Zorn im Gespräch mit dem rbb. Mit der Registrierungsbestätigung per Mail, die Zorn am 3. August 1984 erreichte, war dann nicht nur er, sondern Deutschland an das Internet angeschlossen.

Ein aufregender Moment - von kurzer Dauer

"Da stand einmal drin: Willkommen im CSNET. Und die sah genauso aus: 'From', 'To' und 'Subject'. Dann folgte der Text. Das war aufregend", erinnert sich Werner Zorn. Seine Freude war aber nur kurz, "weil hinter der nächsten Ecke gleich die nächste Aufgabe lauert".

Mit der ersten E-Mail bekam Zorn nämlich auch den Auftrag, alle weiteren deutschen Hochschulen an das Netz anzuschließen und für das Netz zu werben. "Dass sich das sehr schnell im Bereich der Hochschulen verbreiten würde, war absehbar", erinnert sich der 77-Jährige. Denn die Korrespondenz per Brief mit Kollegen im Ausland dauerte im Durchschnitt bis zu vier Wochen. Von daher war die E-Mail eine enorme Erleichterung und die Kosten erträglich, so der Internet-Pionier.

"Das ist mein Kommunikationsmittel"

Wie sehr E-Mail und Internet die Welt verändern würden, war für Zorn damals aber noch nicht absehbar. Vor allem technische Hürden galt es zu überwinden, bis Anfang der 1990er-Jahre auch Privathaushalte im großen Stil online gehen konnten. Heute ist die E-Mail nur noch ein elektronisches Kommunikationsmittel unter vielen – für Zorn ist und bleibt sie aber die Nummer 1. "Das ist mein Kommunikationsmittel und die ganzen anderen Spielzeuge nutze ich so gut wie gar nicht."

