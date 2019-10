"Lass' mal an der Weltzeituhr treffen"

An der Weltzeituhr auf dem Berliner Alexanderplatz kann man nicht nur die ganze Welt treffen - dort trifft sich auch die ganze Welt. Erhaben über alle Verabredungen ragt die DDR-Baukunst ihr planetengeschmücktes Haupt in den Berliner Himmel. Von Lisa Schwesig

Suchend schweift der Blick über den Berliner Alexanderplatz. "Lass uns mal an der Weltzeituhr treffen", hat er gesagt. "Da findet man sich doch nicht, da treffen sich doch alle", lautet die Antwort. Ost-Familien mit dem West-Besuch, Nachwende-Grundschulklassen vor der wilden Reise nach West-Berlin, Frisch-Verliebte und Noch-Nicht-Verliebte: Seit Jahrzehnten ist das DDR-Bauwerk der beliebteste Treffpunkt der Stadt. Vor genau 50 Jahren wurde es eingeweiht - es dürfte einige Berlinerinnen und Berliner geben, die ihre Verabredung dort nie fanden.

Mittlerweile müssen sie sich den Platz zwischen riesigen Einkaufscentern und ganzjährig aufgebauten Kirmesbuden mit Scharen an Touristen, Gruppen von Heiratswilligen, Demonstrierenden und Obdachlosen teilen. Wer seine Verabredung hier finden möchte, muss mindestens eine Himmelsrichtung abgesprochen haben oder ein sichtbares Erkennungszeichen tragen.

Ein halbes Jahrhundert nach seiner Einweihung - laut "Berliner Zeitung" vom 03. Oktober 1969 wurden am Tag zuvor dem Berliner Oberbürgermeister Herbert Fechner "die Schlüssel zu der neuen Urania-Säule mit der Weltzeituhr übergeben" - tummeln sich unter dem Wahrzeichen des Berliner Ostens noch immer täglich unzählige auf ein Treffen Wartende.

Hilfreich kann es auch sein, sich etwa bei Moskau, Madrid oder Macau zu verabreden. Der Wartende muss dann zwar 54 Minuten lang eine Runde mit der rotierenden Weltzeituhr mitlaufen und hat nur sechs Minuten Rast, während die Uhr sich synchronisiert - gerade für Blinddates können solche ortsgebundenen Absprachen trotzdem hilfreich sein. Und sollte sich der oder die Unbekannte als Enttäuschung entpuppen, wechselt man mit nur wenigen Schritten den Kontinent und taucht in der Masse unter als hätte es das Treffen nie gegeben. 146 Städte auf der ganzen Welt in 24 Zeitzonen bieten sich als Treffpunkt an.

Das Schmuckstück der DDR-Baukunst hat Industriedesigner Erich John 1969 innerhalb von sieben Monaten geschaffen. Oberbürgermeister Fechner dankte bei der Schlüsselübergabe für das "neue Wahrzeichen mitten im Herzen Berlins" - ein Symbol der modernen Technik, das er seherisch als beliebten Treffpunkt vorhersah. Auch 2019 ragt das zehn Meter hohe Gebilde aus schlichtem Beton und glänzendem Aluminium mit dem Sonnensystem auf dem Haupt aus dem Grau des Alexanderplatzes heraus. Das Bodenmosaik in Form einer Windrose ist dank der Kaugummileichen der jahrzehntelang Vorüberziehenden nur noch zu erahnen.

Seit jeher gilt: Wer nicht in die Ferne reisen kann, kann dank der Weltzeituhr zumindest einen gedanklichen Abstecher nach Übersee machen. Und wem die Welt nicht mehr reicht, der kann sich an den minütlich kreisenden Planeten der von einem Trabantmotor angetriebenen Rotunde erfreuen und sich währenddessen fragen, wo eigentlich die Verabredung bleibt.