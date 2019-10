Auf der A 10, dem Südlichen Berliner Ring, gibt es nach einem Unfall große Verkehrsbehinderungen. Wie die Polizei mitteilte ist die Autobahn zwischen Dreieck Nuthetal und Michendorf in Richtung Potsdam komplett noch bis Dienstagmorgen, 2 Uhr gesperrt. In Richtung Frankfurt (Oder) ist eine Fahrbahn gesperrt. Grund ist ein Unfall mit einem Lkw und einem Pkw im Baustellenbereich.



In Richtung Potsdam müssen Autofahrer derzeit bis zu zwei Stunden mehr einplanen, in Richtung Frankfurt (Oder) dauert es etwa 90 Minuten länger. Auch auf den Umfahrungen über Michendorf, Trebbin und Beelitz kommt es zu langen Staus, teilte die Verkehrsinformationszentrale Berlin mit. Autofahrer sollten das Gebiet am besten weiträumig umfahren.



Ein Polizeisprecher sagte dem rbb zum Unfall selbst, dass der darin verwickelte Autofahrer schwer verletzt mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen wurde. Der Lastwagen liegt quer über die drei Fahrbahnen. Er hatte Papierrollen geladen. Die Aufräumarbeiten werden bis in die Nacht dauern.