Erst nach Stunden konnte die Polizei einen Mann überwältigen, der am Rastplatz Michendorf mit einer Waffe und Sprengstoff gedroht hatte. Inzwischen wissen die Ermittler, wer der Mann ist - sein Motiv ist aber weiter unklar.

Die Polizei hat die Identität des Mannes geklärt, der an der Raststätte Michendorf Süd (Landkreis Potsdam-Mittelmark) mit einer Waffe und einem Sprengstoffgürtel gedroht hatte. Wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch sagte, handelt es sich bei dem bewaffneten Mann um einen 23-Jährigen, der bei der Polizei bislang nicht bekannt war.

Ein Notruf war den Angaben zufolge am späten Montagabend eingegangen, weil sich eine Person mit einer Waffe, einer dicken Jacke und einem Rucksack auf dem Rastplatz aufhielt. Daraufhin rückten Spezialeinsatzkräfte der Brandenburger Polizei mit einem gepanzerten Fahrzeug sowie einer Verhandlungsgruppe an.

Der Mann war in der Nacht zu Dienstag nach einem stundenlangen Einsatz von Spezialkräften der Brandenburger Polizei überwältigt worden. Er hatte laut Polizei gedroht, eine Waffe und Sprengstoff einzusetzen.

Gegen 4.10 Uhr am Dienstagmorgen konnte der Mann überwältigt werden, er wurde dabei angeschossen. Sprengstoff wurde bei dem Mann nicht gefunden. Die Waffe entpuppte sich als sogenannte Anscheinswaffe, also etwa eine Attrappe oder eine unbrauchbar gemachte Schusswaffe. Der 23-Jährige kam in ein Krankenhaus, wo er notoperiert wurde. Er konnte bislang noch nicht vernommen werden.

Die Autobahn A10 war während des Einsatzes zwischen Michendorf und Ferch gesperrt. Es bildeten sich lange Staus. Die Sperrung wurde gegen 6 Uhr aufgehoben. Die Raststätte konnte wegen der kriminaltechnischen Untersuchung erst am frühen Dienstagnachmittag wieder öffnen.