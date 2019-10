Autofahrer sollten die A111 (Zubringer Oranienburg) in Berlin zur Zeit besser meiden.

Die Autobahn ist in Höhe Waidmannsluster Damm in beiden Richtungen voll gesperrt. Grund ist ein brennender PKW. Der Verkehr staut sich zurück bis Stolpe, in die andere Richtung zurück bis zum Dreieck Charlottenburg.