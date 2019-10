Autofahrer müssen sich auf der A111 in Berlin-Tegel in dieser Woche auf Verzögerungen einstellen. Hintergrund sind Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten, unter anderem im Flughafen-Tunnel und im Beyschlag-Tunnel.



Bis Freitag wird die Autobahn in der Nacht teilweise gesperrt. Betroffen ist der Streckenabschnitt zwischen den Anschlussstellen Zentraler Festplatz und Schulzendorfer Straße zwischen 21 Uhr abends und fünf Uhr früh.