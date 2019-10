dpa/Angelika Warmuth Video: Brandenburg Aktuell | 14.10.2019 | Franziska Tenner | Bild: dpa/Angelika Warmuth

Wochenend-Chaos auf der A24 - "Nach sechs Stunden hat der Fahrer eine Durchsage gemacht"

14.10.19 | 20:15 Uhr

Die Sperrung der A24 hat am Wochenende ein Vekehrschaos verursacht. Die 27-jährige Kristina Dunkhase geriet mit einem Flixbus in einen stundenlangen Stau - ohne Strom, Wasser, Essen und mit verstopfter Toilette - und kam am Ende nicht mal an ihrem Ziel an.

rbb|24: Frau Dunkhase, Sie sind am Sonntag in die Vollsperrung auf der A24 geraten - mit einem Flixbus. Und am Ende nicht einmal am Ziel angekommen. Was ist passiert?

Kristina Dunkhase: Wir sind um 12:15 Uhr am Zentralen Omnibusbahnhof in Berlin losgefahren in Richtung Hamburg. Wir sind eine Stunde auf kleineren Straßen und nicht auf der Autobahn gefahren. Nach etwa einer Stunde waren wir auf dem Zubringer zur A24 bei Kremmen. Da ging dann gar nichts mehr: Zwei Spuren auf dem Zubringer waren dicht, drei Spuren auf der Autobahn. Und man sah: Da bewegt sich gar nichts. Nach einer Stunde im Stau haben die ersten Passagiere den Busfahrer gefragt, ob er wüsste, was los ist.



Nach ungefähr drei oder vier Stunden sind einige Passagiere einfach gegangen, haben also ihre Sachen genommen und gesagt, sie laufen. Kristina Dunkhase über ihre Flixbus-Erfahrung im A24-Stau

Was hat denn der Busfahrer gesagt? Er hat lange gar nicht mit uns kommuniziert. Nach sechs Stunden Stehen hat er dann eine Durchsage gemacht, dass er von Flixbus die Anweisung bekommen hat, dass er nach Berlin zurückfahren muss - auch wenn das eigentlich niemand wollte. Also bei der nächsten Ausfahrt runter und nach Berlin zurück. Wir mussten ja aber erstmal weiterkommen, um überhaupt von der Autobahn auf die nächste Abfahrt zu kommen. Wir haben uns in den Stunden, die wir da standen, vielleicht einen Kilometer bewegt. Nachdem Leute gefragt haben, was wir machen sollen, wenn wir wieder in Berlin sind, hat er noch eine Durchsage gemacht und gesagt, dass Flixbus ein Hotel oder einen Zug nach Hamburg erstattet. Aber darum müssten wir uns selber kümmern und direkt bei Flixbus anrufen. Das haben dann einige getan. Aber nicht jeder: Wenn alle in dem voll ausgebuchten Bus auf einmal anrufen, bringt das ja auch nichts. Eine nette Frau hat selbst eine Durchsage gemacht, nachdem sie mit Flixbus telefoniert hat, und gesagt, dass wir ein Hotel buchen können oder einen Zug. Je nachdem, wann wir in Berlin ankommen.

Am Ende waren Sie statt drei rund zehn Stunden unterwegs, die meisten davon stehend. Wie war die Fahrt für Sie?

Nach ungefähr zwei Stunden ist die Toilette ausgefallen, weil sie verstopft war. Das heißt, für die restlichen acht Stunden konnten wir die Toilette nicht mehr nutzen. Ich konnte es irgendwann nicht mehr aushalten und musste aus dem Bus raus und im Gebüsch neben dem Standstreifen auf die Toilette gehen. Nach ungefähr drei oder vier Stunden sind einige Passagiere einfach gegangen, haben also ihre Sachen genommen und gesagt, sie laufen. Ich weiß gar nicht, ob der Busfahrer sie überhaupt laufen lassen durfte. Das sah nicht gerade ungefährlich aus. Der Bus hatte zudem kein Wasser. Das heißt, die Passagiere, die keine eigene Wasserflasche dabei hatten, waren natürlich nach den zehn Stunden durstig. Ich hatte nichts zu essen dabei, weil ich von einer dreistündigen Fahrt ausgegangen bin.

Der Bus war durch ein Subunternehmen von Flixbus gestellt, er hatte kein Wlan und keine Steckdosen. Bei vielen Passagieren hat das Handy dann irgendwann schlapp gemacht, die konnten nicht mal mit ihrer Familien oder Freunden kommunizieren.

Wie war denn überhaupt die Stimmung an Bord? Es war ein Doppelstockbus. Wir saßen oben und haben anfangs nicht viel mitbekommen. Und der Busfahrer hatte lange ja nur den Passagieren geantwortet, die bei ihm vorne nachgefragt haben. Er sagte aber auch nur, dass er nicht wüsste, was los ist. Mit der Zeit war die Stimmung aber zunehmend angespannt. Ein, zwei Frauen haben den Fahrer schon ordentlich angeschrien. Und die Luft im geschlossenen Bus war ja auch nicht die beste, gerade, weil es noch mal sehr warm war. Dann haben sich einige immer mal wieder draußen die Füße vertreten.



Und wie kamen die Leute am Ende noch nach Hamburg? Wir sind gegen 22 Uhr wieder zurück in Berlin am ZOB angekommen. Der Busfahrer hat dann angeboten, dass er die Passagiere, die den ICE um 22:45 Uhr nach Hamburg nehmen wollen, zum Bahnhof bringt, damit sie den Zug auf jeden Fall schaffen.

Hat Flixbus Ihnen eine Entschädigung in Aussicht gestellt? Sie haben gesagt, dass sie ein Hotelzimmer oder einen Zug nach Hamburg bezahlen oder das Flixbus-Ticket erstatten. Also entweder oder. Sie haben nach sechs Stunden eine SMS geschickt, dass wir wieder zurück nach Berlin fahren, nachdem der Busfahrer auch schon die Durchsage gemacht hatte. Dort stand aber nur, dass sie das Busticket erstatten. Nachdem ein paar Leute bei Flixbus angerufen haben, haben sie eine weitere SMS geschickt, in der stand, dass sie auch ein Hotelzimmer oder eine Zugfahrt erstatten.

Was haben Sie gewählt? Ich wollte ja von Hamburg weiter nach Edinburgh fliegen, war in Berlin nur zu Besuch. Dadurch, dass wir nicht in Hamburg angekommen sind, habe ich meinen Flug verpasst und eine Fahrt nach Hamburg hätte sich gar nicht gelohnt. Dabei hatte ich vier Stunden Zeitpuffer eingerechnet, falls wir in den Stau geraten. Ich habe dann in Berlin bei Freunden übernachtet und am Morgen direkt einen Flug von Berlin nach Edinburgh genommen. Flixbus meinte, dass Sie sich um eine Entschädigung kümmern, aber das wird sich erst im Laufe der Woche klären.



Sie sind mittlerweile in Edinburgh angekommen, aber noch immer sauer auf Flixbus.

Ich verstehe nicht, dass sich da stundenlang Stau bildet, wenn die Sperrung der A24 schon so lange im Voraus bekannt war. Wir haben im Bus halt angefangen zu googlen, was los ist, und auf allen möglichen Kanälen gab es Artikel über Menschen, die das ganze Wochenende über fünf Stunden oder länger in dem Stau standen. Ich frage mich, warum Flixbus das vorher nicht recherchiert hat beziehungsweise warum sie sich trotzdem entschieden haben, in diese Vollsperrung reinzufahren. Eine Passagierin meinte, dass Freundinnen von ihr in dem Flixbus eine Stunde später saßen. Und selbst die sind in den Stau reingefahren. Also unser Busfahrer hat nicht mal mit deren Busfahrer kommuniziert, dass dort eine Vollsperrung ist und dass die nicht da reinfahren sollen. Wie das möglich ist, weiß ich nicht. Mir wäre es lieber gewesen, wenn sie die Fahrt vorher wegen der Vollsperrung abgesagt hätten. Dann hätten wir Zeit gehabt, uns um eine Alternative zu kümmern, statt nach zehn Stunden genau dort wieder anzukommen, wo wir losgefahren sind.

Mit Kristina Dunkhase sprachen Laura Kingston und John Hennig, rbb|24. Eine Antwort auf die Anfrage, wie viele Busse und Reisende betroffen waren und wie das Unternehmen normalerweise über Verkehrsprobleme kommuniziert, steht noch aus. Ein Flixbus-Sprecher sagte am Montagnachmittag auf mündliche Nachfrage, dass ihm der Vorfall bislang nicht bekannt sei und er dazu nichts sagen könne.