Auf der A24 müssen sich Reisende an diesem Wochenende auf eine längere Fahrstrecke und -zeit einstellen. Ab Freitagabend, 22 Uhr, bis Montagmorgen, 5 Uhr, ist die Autobahn zwischen Neuruppin-Süd und Kremmen voll gesperrt. In diesem Bereich wird eine Brücke abgerissen.

Laut ADAC müssen sich Autofahrer auf eine doppelt so lange Fahrstrecke einstellen, die Fahrzeit zwischen Kremmen und Fehrbellin verdreifache sich. Da an diesem Wochenende in mehreren Bundesländern die Herbstferien enden, könnte es auf der Umleitungsstrecke zu Staus kommen. Die führt über die kleinen Ortschaften entlang der A24.