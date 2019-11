In Brandenburg lag die Quote etwas über der Berliner. Im vergangenen Jahr sei bei jeder fünften Krankschreibung wegen einer Erkältungskrankheit Antibiotika verordnet worden. Vier Jahre zuvor noch bei jeder dritten. Damit liegen beide Länder unter dem Bundesschnitt, der laut TK zuletzt bei 22 Prozent lag. Zehn Jahre zuvor betrug dieser Wert im Bundesschnitt 38 Prozent [tk.de] .

Antibiotika bekämpfen Infektionen, die durch Bakterien hervorgerufen werden. Erkältungskrankheiten werden jedoch in den allermeisten Fällen durch Viren verursacht, gegen sie sind Antibiotika wirkungslos. In diesen Fällen wird also die Ursache der Erkrankung nicht behandelt. Umfragen unter Ärzten in Deutschland zeigen dennoch immer wieder, dass virusbedingte Erkältungserkrankungen der häufigste Grund für die Verschreibung von Antibiotika sind.



Auf den Körper wirken Antibiotika trotzdem; etwa indem sie die Bakterien der Darmflora großflächig abtöten, die zur Nahrungsverdauung notwendig sind. Bakterien, die diesen Medikamentenangriff überstehen, vermehren sich anschließend und bevölkern den Dünndarm auf ein Neues. Dies dauert jedoch einige Tage. Zudem kann die Darmflora dabei deutlich verändert werden. Beides kann insbesondere bei kleinen Kindern und älteren Patienten zu weiteren Problemen führen.

Denn in der Darmflora befinden sich auch Bakterien, die unseren Körper schaden können, aber von körperfreundlichen Bakterien in Schach gehalten werden. Überstehen Bakterien eine Antibiotikabehandlung geben sie diese Informationen sehr wahrscheinlich an ihre Nachkommen weiter. Dann besteht die Gefahr, dass diese Krankheitserreger Resistenzen entwickeln - das heißt, ein Antibiotikum wird gegen sie wirkungslos. Resistenzen können auch entstehen, wenn Antibiotika falsch eingenommen werden, etwa wenn sie unterdosiert werden oder Patienten ihre Medikamententherapie vorzeitig abbrechen [bundesaerztekammer.de].