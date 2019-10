Ein 23-jähriger Mann hat zwei Teenagerinnen am Bahnhof Zoologischer Garten angegriffen. Gegen 3 Uhr soll der Mann die 15- und 17-jährigen Jugendlichen an der S-Bahn-Halle angesprochen und nach Drogen gefragt haben, teilte ein Sprecher der Bundespolizei am Freitag mit. Als die beiden Frauen in der Nacht zu Donnerstag weitergehen wollten, schlug der Mann auf sie ein.



Polizisten konnten den Angreifer stoppen und festnehmen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,7 Promille. Die beiden Frauen erlitten Schürfwunden und Schwellungen im Gesicht und wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die Bundespolizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.