In Zusammenhang mit dem Streit zwischen Rapper Bushido und Arafat Abou-Chaker hat die Berliner Staatsanwaltschaft offenbar Anklage gegen mehrere Mitglieder des Abou-Chaker-Clans erhoben. Das hat der "Spiegel" aus Justizkreisen erfahren, wie er am Dienstag berichtet [spiegel.de] . Die Ermittler werfen den Brüdern Arafat, Yasser, Nasser und Rommel demnach eine Reihe von Straftaten vor, die überwiegend in Verbindung mit Bushido stehen sollen.

Hintergrund des Verfahrens ist ein Streit zwischen Arafat Abou-Chaker und Bushido. Die beiden waren jahrelang Freunde und Geschäftspartner, Bushido stand unter dem Schutz des libanesischstämmigen Clans und hatte Abou-Chaker sogar eine Generalvollmacht über seine Geschäfte erteilt.

Vor anderthalb Jahren hatte sich der Rapper nach einem Streit von Abou-Chaker losgesagt. Die Hintergründe der Trennung sind unklar. In der Folge soll Arafat Abou-Chaker veranlasst haben, dass die Frau und die Kinder des Musikers entführt werden. Dazu kam es dann aber nicht. In diesem Zusammenhang wurde auch Bushidos Villa in Kleinmachnow durchsucht. Arafat Abou-Chaker war am 15. Januar nach dem Ende eines Prozesses gegen ihn im Amtsgericht Tiergarten verhaftet worden. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, Verbrechen gegen die Familie seines ehemaligen Geschäftspartners Bushido geplant zu haben. Mehrere Medien berichteten, dass die Frau oder die Kinder des Musikers entführt werden sollten. Der Haftbefehl wurde zwei Wochen später aufgehoben.