"Deutschland trägt Davidstern - eine solche Aktion, bei der möglichst viele Bürger das Symbol des Judentums tagtäglich offen an einer Kette tragen, wäre ein deutliches Signal gegen den Antisemitismus, sagte Joffe am Donnerstag in Berlin.

Der Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde zu Berlin, Gideon Joffe, hat nach dem Anschlag auf die Synagoge in Halle an der Saale die Gesellschaft zu einem dauerhaften Zeichen der Solidarität mit den Juden aufgefordert.

Anschlag in Halle an der Saale

Nicht erst nach dem Anschlag in Halle sei die Stimmung in der jüdischen Gemeinde gedrückt. Die Besucherzahl der Gottesdienste habe deutlich nachgelassen. Dies sei an diesem Jom Kippur, dem höchsten jüdischen Feiertag, am Mittwoch zu beobachten gewesen. "Unsere Gemeindemitglieder haben Angst", sagte Joffe. Der Angriff auf die Hallenser Synagoge sei der "vorläufige Höhepunkt der Chronik einer angekündigten Tragödie."

Am Mittwoch hatte ein schwerbewaffneter mutmaßlicher Rechtsextremist versucht, in die Synagoge in Halle einzudringen und unter Dutzenden Gläubigen ein Blutbad anzurichten. Sein Versuch scheiterte, woraufhin er vor der Synagoge und danach in einem nahen Döner-Imbiss zwei Menschen erschossen und mindestens zwei weitere verletzt haben soll. In zahlreichen deutschen Städten, darunter auch Berlin, waren die Sicherheitsmaßnahmen vor jüdischen Einrichtungen und Synagogen daraufhin erhöht worden.

Am Tag nach dem Anschlag in Halle herrschte bundesweites Entsetzen. Zahlreiche Politiker, Repräsentanten öffentlicher Einrichtungen, Vereine und kultureller Organisationen bekundeten ihre Solidarität mit den Juden in Deutschland. "Es geht nicht, dass Juden an ihren Feiertagen in Angst zu ihren Synagogen gehen müssen", sagte der Berliner Innensenator Andreas Geisel (SPD) am Mittwoch. Die jüdische Gemeinde in Halle habe einen schrecklichen Angriff erlebt. Die jüdische Gemeinde zu Berlin brauche ein Zeichen der Solidarität.

Der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) und der Senat stünden in engem Kontakt mit der Jüdischen Gemeinde zu Berlin, teilte Senatssprecherin Claudia Sünder am Mittwoch mit. Der Ansprechpartner des Landes Berlin für Antisemitismus, Lorenz Korgel, sagte, er sehe es als Aufgabe, auch in der Präventionsarbeit auf Welterklärungsmodelle aus Antisemitismus, Rassismus und Antifeminismus zu reagieren.