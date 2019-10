Durch einen umgestürzten Baum ist eine 40-jährige Autofahrerin in Berlin-Grunewald getötet worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wurde ihr Wagen bei voller Fahrt von dem Baum getroffen. Die Frau wurde zunächst wiederbelebt und kam mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus. Dort starb sie allerdings in der Nacht zum Dienstag.

Die 40-Jährige war am Montagabend gemeinsam mit ihrem Ehemann im Berliner Ortsteil Grunewald unterwegs, als der Baum kurz hinter der Kreuzung Koenigsallee/ Hüttenweg unvermittelt auf das Auto stürzte. Der 45-jährige Mitfahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde in einem Krankenhaus behandelt.