Sebastian T. Berlin Mittwoch, 16.10.2019 | 08:19 Uhr

Ich fordere, dass Folgendes in den Pressekodex aufgenommen wird: Bei Berichten über Unfälle soll die Antriebsart des Autos nur dann genannt werden, wenn diese Information zum Verständnis von Bedeutung ist. Wenn also bei einem Unfall, der in der Regel durch Fahrfehler verursacht wird, extra darauf hingewiesen wird, dass es sich um ein Elektroauto handelt, dann ist das eine diskriminierende Verallgemeinerung, die den Eindruck erwecken kann, dass Elektroautos unsicher seien. Dies ist zum Glück nicht der Fall.