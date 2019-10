Bei einem nächtlichen Brand sind in einem Neubaugebiet in Berlin-Lichtenberg vier Autos zerstört worden.

Die Fahrzeuge fingen in der Nacht zu Donnerstag im Freesienweg Feuer, wie ein Sprecher der

Feuerwehr am Donnerstagmorgen sagte. Die Feuerwehr war mit zehn Einsatzkräften vor Ort und löschte die Flammen. Die Fahrzeuge seien jeweils einzeln in Brand gesteckt worden.