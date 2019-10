Zwei geparkte Autos sind in Berlin in Marzahn und in Mariendorf in Flammen aufgegangen. Ein Anwohner sah am frühen Donnerstagmorgen einen Feuerschein in der Marchwitzastraße, wie die Polizei mitteilte. Die alarmierte Feuerwehr entdeckte einen am Straßenrand brennenden Wagen und löschte ihn. Durch die Flammen wurde ein weiteres Auto beschädigt.