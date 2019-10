Der Bürgermeister von Charlottenburg-Wilmersdorf, Reinhard Naumann (SPD) eröffnet den Abend am 12. Oktober in einem Restaurant in der Joachim-Friedrich-Straße, wie die Berliner Stadtmission am Mittwoch bekannt gab. Passende Ballkleidung und Kosmetikprodukte werden den Angaben zufolge für die Besucherinnen und Besucher gestellt.

Die Gäste sollten einen besonderen Abend erleben, bei dem ihre Bedürftigkeit keine Rolle spiele, sagte Naumann.