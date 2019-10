Wegen Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten wird die Berliner Stadtautobahn A100 in dieser Woche mehrmals nachts gesperrt.



Den Anfang macht in der Nacht auf Dienstag sowie in der Nacht auf Mittwoch die A100 in Fahrtrichtung Wedding. Jeweils von 22 bis 5 Uhr wird dann die Autobahn von der Ausfahrt Schmargendorf bis Jakob-Kaiser-Platz beziehungsweise bis Heckerdamm auf der A111 stadtauswärts nicht befahrbar sein. Alle Ein- und Ausfahrten sind in diesem Bereich gesperrt.



In den Nächten von Mittwoch auf Donnerstag sowie von Donnerstag auf Freitag ist die Fahrtrichtung Neukölln betroffen. Dann wird die A100 ebenfalls jeweils zwischen 22 und 5 Uhr ab Jakob-Kaiser-Platz beziehungsweise ab Heckerdamm bis Hohenzollerndamm komplett gesperrt.