Nach der 0:2-Niederlage des SC Freiburg beim 1. FC Union Berlin waren am Samstagabend rund 700 Fußballfans auf dem Weg zurück in den Schwarzwald, doch schon am Bahnhof Bellevue war die Fahrt zu Ende.

Die 32-Jährige saß selbst im Zug, allerdings am anderen Ende, so dass sie wie die meisten anderen mit dem Schrecken davonkam. "Vorbildlich" und "sehr besonnen" sei das Verhalten der Fans gewesen, sagt die Supporters-Sprecherin. Innerhalb nur weniger Minuten hätten 700 Menschen den Sonderzug verlassen und seien von der Bundespolizei auf den Bahnhofsvorplatz geleitet worden.

Einer dieser Augenzeugen ist der SC-Freiburg-Fan Andreas Wagner, von Beruf Feuerwehrmann. Durch schmale Ritzen der Zwischendecke habe er einen hellroten Schein entdeckt, sagte Wagner der " Badischen Zeitung " [badische-zeitung.de, Registrierung erforderlich]. Gemeinsam mit einem Zugbegleiter habe er mit einem Feuerlöscher die Zwischendecke eingeschlagen: "Dann sind sofort die Flammen herausgeschlagen." Diese Schilderung deckt sich dem Zeitungsbericht zufolge mit den Beobachtungen einer anderen SC-Anhängerin. Cathrine Reisch habe sich ebenfalls nahe am Brandherd befunden und will die Rauchentwicklung schon eine halbe Stunde vor Abfahrt des Zuges wahrgenommen haben.

In jedem Fall wird Helen Breit die Ereignisse von Samstag nicht so schnell vergessen - nicht nur wegen des Schreckens, sondern auch, weil es der Supporters Crew gelungen ist, für 700 Menschen noch für dieselbe Nacht eine Rückfahrt nach Freiburg zu organisieren, mit einem regulären ICE. "Die Polizei hat uns zu Fuß vom Bahnhof Bellevue zum Hauptbahnhof begleitet", schildert Breit die nächtlichen Szenen. Um 23:52 Uhr habe sich der Zug in Bewegung gesetzt, so dass am Sonntagmittag alle wieder zuhause gewesen seien. Weitere Kosten seien nicht entstanden. "Die Centralbahn AG hat uns schriftlich bestätigt, die Rückreisekosten zu übernehmen."