Ein E-Scooter-Fahrer hat am Sonntagabend in Berlin-Buch einen Polizeieinsatz mit Sachschaden ausgelöst. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wollten eine Polizistin und ihr Kollege gegen 18:30 Uhr den Mann kontrollieren, der ohne Versicherungskennzeichen auf dem Geweg an der Kreuzung Zepernicker Straße Ecke Schwanebecker Chaussee unterwegs war. Der Mann habe gewendet und sei mit erhöhter Geschwindigkeit Richtung Pölnitzweg geflüchtet.

Nach einer Verfolgungsjagd mit mehreren Versuchen, den Mann zum Anhalten zu bewegen, sei der Mann mit dem Roller gestürzt. Ein Funkwagen wich den Angaben zufolge aus, um eine Kollision zu vermeiden, und prallte gegen einen Baum. Der Flüchtende sei zu Fuß durch den Schlosspark Buch gelaufen und dabei entkommen. Der Scooter sei beschlagnahmt worden.

Die Beifahrerin des Einsatzwagens erlitt laut Polizei leichte Verletzungen an der Hand, konnte ihren Dienst aber fortsetzen.