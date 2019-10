Bild: dpa/Nordfoto/Larsen

Tödlich verletzt am U-Bhf. Kottbusser Tor - Sicherheit der Berliner U-Bahn hinkt international hinterher

30.10.19 | 18:19 Uhr

Ein Mann wird bei einem Streit von der einfahrenden U-Bahn erfasst und tödlich verletzt. Bei rund 1,5 Mio. Fahrgästen am Tag sei so etwas die absolute Ausnahme, sagt die BVG. Bahnsteigtüren wie etwa in Kopenhagen seien technisch nicht möglich. Von Daniel Marschke



Wieder ist die Berliner U-Bahn Schauplatz eines tödlichen Zwischenfalls geworden: In der Nacht zu Mittwoch ist es auf dem U-Bahnhof Kottbusser Tor zu einem Streit zwischen mehreren Personen gekommen. Dabei wurde ein 30-Jähriger so gestoßen, dass er vom einfahrenden Zug erfasst und tödlich verletzt wurde. Die Mordkommission ermittelt.

Mehr zum Thema Morris Pudwell U-Bahnhof Kottbusser Tor - Mann wird nach Stoß von U-Bahn erfasst und tödlich verletzt

Ähnlicher Fall 2016 am Ernst-Reuter-Platz

Ähnliche Fälle hat es bereits in der Vergangenheit gegeben: Anfang 2016 wurde eine 20-Jährige auf dem U-Bahnhof Ernst-Reuter-Platz von einem psychisch kranken Mann vor einen einfahrenden Zug gestoßen und ebenfalls tödlich verletzt. Im Oktober 2017 wurde ein 32-Jähriger am U-Bahnhof Johannisthaler Chaussee ins Gleisbett gestoßen, konnte sich aber mit Hilfe eines anderen Mannes auf den Bahnsteig retten.

In diesem Jahr schon 85 Menschen im Gleisbett

Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) führen eine Statistik über solche Fälle. Demnach ist die Zahl von "Personen im Gleis" in den vergangenen Jahren stark gestiegen. Wurden 2016 noch 40 solche Fälle registriert, stieg die Zahl im Jahr 2017 auf 58 und 2018 auf 93. In diesem Jahr seien es bis zu diesem Mittwoch bereits 85 Fälle gewesen, teilte BVG-Sprecherin Petra Nelken rbb|24 mit. Erfasst seien dabei alle möglichen Fälle, darunter leider auch Suizidversuche, sagt Nelken. Ebenso aber auch Obdachlose, die nach Zigarettenkippen oder weggeworfenen Nahrungsmitteln suchen, oder Menschen, "die ihr Handy fallen lassen und hinterherspringen". Dass die Zahl der Fälle seit mehreren Jahren steigt, liege an den stark steigenden Fahrgastzahlen. So sei die Zahl der U-Bahn-Fahrgäste von 534 Millionen im Jahr 2016 auf 563 Millionen im Jahr 2018 gestiegen, sagt Nelken. Das seien gut 1,5 Millionen U-Bahn-Fahrten pro Tag - gemessen daran sei die Zahl der Menschen, die ins Gleisbett geraten, verschwindend gering.



"Einhausung" der Berliner U-Bahn nicht möglich

Kritiker allerdings halten jeden dieser Fälle für überflüssig. Sie werfen der BVG und dem Senat vor, die internationale Entwicklung bei der U-Bahn-Sicherheit verschlafen zu haben. In anderen Großstädten, wie zum Beispiel Singapur oder Kopenhagen, seien die U-Bahn-Züge komplett "eingehaust" - also durch Glaswände vom Bahnsteig getrennt. Die Züge halten an fest definierten Punkten hinter sogenannten Bahnsteigtüren. Ins Gleisbett zu fallen, ist bei solchen Systemen unmöglich.

Doch um die Berliner U-Bahn für Bahnsteigtüren fit zu machen, seien 20 bis 30 Jahre Vorlauf nötig, sagt Oliver Friedrici, verkehrspolitischer Sprecher der Berliner CDU und Vorsitzender des Verkehrsausschusses im Berliner Abgeordnetenhaus. So lange würde es dauern, den gesamten Zugbestand auszutauschen und durch einheitliche Züge zu ersetzen. "Das Problem sind die unterschiedlichen Türabstände", sagt Friederici - und so lange die U-Bahn lauter unterschiedliche Zugtypen einsetze, seien Bahnsteigtüren illusorisch.

Bahnsteigtüren am Gare St. Lazare in Paris | Bild: imago-images/Viennaslide

Eine der ältesten U-Bahnen der Welt

Die BVG verweist darauf, dass die U-Bahn-Systeme in Kopenhagen und Singapur sehr viel jünger sind und auf einem einheitlichen Konzept beruhen. Die Berliner U-Bahn dagegen sei eine der ältesten der Welt und seit über 110 Jahren historisch gewachsen, sagt BVG-Sprecherin Nelken. Auch die insgesamt 174 Bahnhöfe würden sich stark unterscheiden. Auf sehr schmalen Bahnhöfen, wie zum Beispiel dem U-Bahnhof Friedrichstraße (U-Bahnline 6) wäre es schon aus Platzgründen nicht möglich, Bahnsteigtüren zu installieren.

BVG rät zur Nutzung der "Informationssäulen"

Fälle wie der von Mittwochnacht seien nur schwer zu verhindern, sagt Nelken, verweist aber auf die sogenannten Informationssäulen, von denen es zwei auf jedem Bahnhof gebe. Dort könnten Fahrgäste jederzeit einen Ansprechpartner erreichen, der im Notfall "alle Signale auf Rot stellen und dem Fahrstrom abschalten" könne, sagt die BVG-Sprecherin. Wer einen Streit auf dem U-Bahnhof beobachte, sollte daher diese Möglichkeit nutzen.

Eine weitere Möglichkeit sieht der CDU-Verkehrspolitiker Friederici in speziellen Bahnsteigkameras, wie sie etwa in London verwendet werden. Mit einer speziellen Software seien diese in Lage, verdächtige Laufwege zu registrieren - etwa, wenn sich jemand zu nah der Bahnsteigkante nähere. Allerdings seien solche Systeme nicht 100-prozentig zuverlässig.

Frühere Vorfälle auf U- und S-Bahnhöfen in Berlin Dezember 2011: Ein 20-jähriger Bundeswehrsoldat stößt nach einen 17-Jährigen ins Gleisbett auf dem S-Bahnhof Friedrichstraße. Der Zugführer zieht die Notbremse, ein Fahrgast rettet den Schüler.

Mai 2013: Schwere Verletzungen erleidet ein 20-Jähriger bei einem Streit mit Unbekannten im Berliner U-Bahnhof Gleisdreieck. Beim Verlassen eines Zuges der Linie U1 gerät das Opfer zwischen die Bahnsteigkante und einen Waggon der anfahrenden Bahn. Fahrgäste ziehen die Notbremse und kümmern sich um den 20-Jährigen. Mai 2015: Ein junger Mongole wird von einem 16-Jährigen und drei älteren Begleitern am Berliner U-Bahnhof Klosterstraße attackiert, mit einem Messer lebensgefährlich verletzt und auf die Gleise gestoßen: Das 25 Jahre alte Opfer überlebt nur knapp. Oktober 2015: Am S-Bahnhof Landsberger Allee wird ein 22-Jähriger nach einer Auseinandersetzung mit anderen Männern auf die Gleise gestoßen. Fahrgäste können ihn gerade noch rechtzeitig vor Einfahrt des nächsten Zuges auf den Bahnsteig zurückziehen. November 2015: Nach einem Streit im U-Bahnhof Rathaus Spandau drängt ein 42-Jähriger eine junge Frau in Richtung Bahngleise. Die 17-Jährige wehrt sich stark und wirft sich dann auf den Boden. Sicherheitsdienste halten den Angreifer fest, bis die Polizei kommt. Januar 2016: Eine 20-Jährige wird am U-Bahnhof Ernst-Reuter-Platz von einem psychisch kranken Mann ins Gleisbett gestoßen. Sie stirbt an ihren schweren Verletzungen. Oktober 2017: Ein 32-Jähriger wird bei einem Streit am U-Bahnhof Johannisthaler Chaussee ins Gleisbett gestoßen, kann sich aber mit Hilfe eines anderen Mannes auf den Bahnsteig retten.