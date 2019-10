Das Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf wird den Weihnachtsmarkt am Schloss Charlottenburg genehmigen. Das gab Bürgermeister Arne Herz am Dienstag bekannt. "Der Veranstalter wird die vom Bezirk und den Sicherheitsbehörden geforderten Schutz- und Sicherungsmaßnahmen nunmehr umsetzen", heißt es in einer Mitteilung.

Zuvor hatte es Diskussionen über die Finanzierung eines strengeren Sicherheitskonzepts gegeben. "Wir sind froh, dass wir eine Lösung gefunden habe", so Herz. Die Budenbetreiber hätten damit Planungssicherheit.