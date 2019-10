Bild: dpa/Jürgen Ritter

Eröffnung vor 50 Jahren - Hoch lebe der Fernsehturm, der "Telespargel", die "Protzkeule"

02.10.19 | 06:12 Uhr

Auch um dem Westen zu demonstrieren, dass man hochhinaus will, schenkt sich die DDR in den Sechzigerjahren einen "Fernseh-, UKW- und Richtfunk-Turm". Sie baut ihn ins Zentrum Ost-Berlins, auf den Alexanderplatz – und zwar ohne Genehmigung. Von Sabine Prieß



"Telespargel", "Sankt Walter", "Ulbricht-Kathedrale" oder "Protzkeule": Dem Fernsehturm, einem der markantesten Wahrzeichen Berlins, hat es an Spitznamen nie gemangelt. Heutzutage nennen ihn Touristen und Neuberliner gern "Alex" – weil er auf dem Alexanderplatz fußt.

Einweihung vier Tage vor Nationalfeiertag der DDR

Eingeweiht wird der Turm am 3. Oktober 1969. Moment mal – war nicht der 7. Oktober der traditionelle Ehrentag der DDR, der Nationalfeiertag, der feierlich zelebrierte "Tag der Republik"? Dass es tatsächlich der 3. Oktober wurde, hatte nach Ansicht von Historiker Hanno Hochmuth vom Leibniz-Zentrum für Zeithistorische Forschung Potsdam (ZZF) gleich mehrere Gründe. 1969 feierte man den 20. Jahrestag der DDR. Es habe, so Hochmuth zu rbb|24, eine Art Festmarathon gegeben. Den Delegationen aus den "Bruderländern" wollte man auch schon vor dem Nationalfeiertag etwas bieten. "Man konnte das ganze Programm nicht auf den 7. Oktober allein konzentrieren", so Hochmuth weiter. Denn Walter Ulbricht habe schließlich nicht überall gleichzeitig sein können. Daher sei am 2. Oktober die Weltzeituhr eingeweiht worden, am 3. Oktober der "Teleturm". Am 4. und 5. Oktober habe es Treffen und Reden gegeben, für die unter anderem der damalige sowjetische Staatschef Leonid Breschnew eigens aus Moskau angereist ist. Am 7. Oktober schließlich findet die traditionelle Kundgebung auf dem Marx-Engels-Platz statt – und erst ab diesem Tag ist der "Fernseh-, UKW- und Richtfunk-Turm" für die Öffentlichkeit zugänglich.



Der Fernsehturm überragt den West-Berliner Funkturm weit

Mit seinen 365 Metern überragt er den Funkturm im Berliner Westen um ganze 215 Meter. Im Jahr der Fertigstellung ist der Berliner der zweithöchste Fernsehturm der Welt, nur überragt vom Moskauer Ostankino (537 Meter). 1996 wächst der Turm sogar dank einer modernen Antennenanlage noch einmal: von 365 auf 368 Meter. Und noch immer ist das Bauwerk das höchste Deutschlands.

Bis zu 6.000 Menschen täglich besuchen den Berliner Fernsehturm heute wie damals. Und das, obwohl die Wartezeit manchmal Stunden dauert: Doch die 40-Sekunden-Blitzfahrt von mehr als 200 Metern hinauf zur Aussichtsplattform oder ins darüber gelegene Restaurant – früher "Tele-Café", heute "Sphere" – gehört für Berlin-Besucher zum Pflichtprogramm. Von hier aus kann man bei schönem Wetter bis zu 70 Kilometer weit sehen. Das Restaurant dreht sich einmal pro Stunde um die eigene Achse und garantiert den besten Rundumblick. Zu DDR-Zeiten lohnt allein der unverhüllte Fernblick in den Westteil der Stadt, heute kann bei guter Sicht die Riesenhalle des "Tropical Island" im Brandenburger Spreewald erspäht werden.

Gebaut wird er, um besser senden zu können

Gebaut wird der Turm, weil die noch junge DDR der 50er-Jahre ein Problem hat: Die wenigen dem jungen Staat zugestandenen Funkfrequenzen reichen für einen flächendeckenden Empfang nicht aus. Doch insbesondere die westlich und nordwestlich Berlins gelegenen Gebiete sollen weitreichende Empfangsmöglichkeiten bekommen: Es soll ja kein DDR-Bürger zum West-Fernsehen überlaufen. Auch die Fernsprechverbindungen sollen endlich besser werden. Ein neuer, besonders hoher Fernseh- und UKW-Turm für Ost-Berlin muss also her. 1958 ruft die Staatsführung zum Ideenwettbewerb auf. Lange ist unklar, wo das Bauwerk stehen soll: am Stadtrand, in den Müggelbergen oder im Friedrichshain. Am Reißbrett wird der Fernsehturm hin und hergeschoben, bis der jetzige Standort gefunden ist. Fernsehturm-Chefarchitekt Joachim Näther sagt später, Staatschef Walter Ulbricht habe darauf bestanden, dass der Turm ins Zentrum der DDR-Hauptstadt kommt – auch als Signal an West-Berlin.

Der Aufstieg in den Himmel beginnt in der Tiefe

Eine Detonation im Stadtzentrum kündigt im März 1965 die inoffizielle Geburtsstunde des Fernsehturms an. Mit umfangreichen Abrissarbeiten geht es los. Eine Baugenehmigung gibt es zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Man legt trotzdem los, auch wenn es kurz nach dem Start wegen unklarer Kostenpläne einen mehrwöchigen Baustopp gibt. Doch ab dem 4. August 1965 wächst innerhalb von vier Jahren in direkter Nähe von S-Bahn und Marienkirche der Fernsehturm in den Berliner Himmel. Es ist ein ehrgeiziges Projekt. Nur der große Bruder in Moskau mit 547 Metern soll am Ende höher sein. Der Aufstieg beginnt in der Tiefe. Im August 1965 starten die Arbeiten am Schaft. Das Fundament, eine dicke Betonplatte, wird gegossen. Darauf wird der Turm aufgebaut. Über Jahre hinweg sehen die Berliner ihr künftiges Wahrzeichen täglich wachsen. Als der "Schwarzbau" 30 Meter hoch ist, erhält er auch die bis dahin fehlende Baugenehmigung. 1966, am 17. Jahrestag der DDR, reckt sich der Schaft des Turms über 100 Meter hoch und ist weithin zu sehen. Am 4. Oktober 1967 wird bei 250 Metern Richtfest gefeiert.

Blick aus der Kuppel des Fernsehturms über Berlin

Eigentlich ist der Turm ein Riesenschornstein

Die Genossen haben für ihren Vorzeigebau weder Kosten noch Mühen gescheut: Die Fensterscheiben kommen aus Belgien, die Aufzüge aus Schweden, Stromversorgungselemente sogar aus der Bundesrepublik Deutschland. Rund 300 Betriebe aus der ganzen Republik sind beteiligt, allein an der Innenausrüstung arbeiten 50 Firmen. Technisch gesehen ist der Fernsehturm kein großes Problem für die DDR. Es handelt sich dabei genau genommen um einen Schornsteinbau – und damit hat man Erfahrung. Denn mit Riesenschornsteinen sind schon mehrere Braunkohlekraftwerke ausgestattet. Finanziell gesehen ist der Fernsehturm allerdings ein Desaster: Während der Bauzeit vervierfachen sich die Kosten - und das mitten in der Wirtschaftskrise.

Gebaut wird der Fernsehturm in vier Jahren

Auch was Ost-Berlins Mitte bei diesem Mega-Bauwerk verkraften muss, ist gewaltig: 26.000 Tonnen schwer ist allein der 250 Meter hohe Betonschaft, 4.800 Tonnen wiegt die Turmkugel. Der Fernsehturm ist damit viermal schwerer als der Eiffelturm in Paris.

1968 wird das Jahr der Stahlkugel: Ein Spezialkran hievt die 140 Teilstücke herauf. Pro Fahrt dauert das 20 Minuten, danach wird montiert. Pünktlich zum 19. Jahrestag der DDR ist der äußere Turmkopf fertig. Ein Jahr später, am 3. Oktober, erfolgt die glanzvolle Eröffnung. "Stolz erhebt sich im Zentrum der Hauptstadt der DDR dieser Fernseh- und UKW-Turm. In gewissem Sinne symbolisiert er die gewaltigen Leistungen unseres werktätigen Volkes beim Aufbau des Sozialismus", sagt Staatschef Walter Ulbricht anlässlich der Feierlichkeiten. Da weiß er noch nichts vom "Kreuz des Ostens", das gewitzte Genossen rasch in "Plus des Sozialismus" umwidmen wollen: Bei klarem Wetter und strahlender Sonne leuchtet ausgerechnet ein christliches Symbol, ein Kreuz, auf der Kuppel auf.

