Der Berliner Polizei ist am Dienstag eigenen Angaben zufolge ein Schlag gegen Schleuserkriminalität gelungen. In den frühen Morgenstunden wurden zunächst Wohnungen und Gewerberäume in den Bezirken Reinickendorf, Lichtenberg, Friedrichshain-Kreuzberg und Tempelhof-Schöneberg durchsucht. Auch im brandenburgischen Landkreis Oberhavel und in Hamburg fanden Durchsuchungen statt. Im Anschluss wurden vier Personen festgenommen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.