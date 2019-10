Feuerwehr löscht Brand am Flughafen Tegel

Am Berliner Flughafen Tegel ist am Mittwoch ein Feuer in einem Technikraum ausgebrochen. Es gab keine Verletzten. Der Flugverkehr musste nicht unterbrochen werden, teilte ein Sprecher der Berliner Flughäfen mit. Es kam aber zu Einschränkungen für Passagiere und vereinzelt zu Verspätungen von Flügen, da Wartebereiche für Passagiere betroffen waren.

Das Feuer brach gegen 16.40 Uhr aus und konnte schnell gelöscht werden. Insgesamt waren 40 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Flughafenfeuerwehr vor Ort. Der Technikraum grenze an Terminal A, daher seien Teile des Gebäudes vorsorglich evakuiert worden, sagte ein Flughafensprecher. Nachdem das Feuer gelöscht war, belüfteten Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr das Terminal. Die evakuierten Bereiche sollten rasch wieder freigegeben werden, hieß es.