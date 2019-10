Bild: imago images/Marius Bulling

Großeinsatz der Feuerwehr - Ein Toter bei Hochhausbrand in Friedrichsfelde

26.10.19 | 09:07

Die Berliner Feuerwehr ist in der Nacht zu Samstag zu mehreren Großeinsätzen ausgerückt. Dabei waren fast 100 Feuerwehrleute im Einsatz. Bei einem Feuer in einem Hochhaus im Berliner Stadtteil Friedrichsfelde ist ein Mensch ums Leben gekommen. Wie die Feuerwehr mitteilte, war der Brand am Abend in einem Gebäude an der Dolgenseestraße ausgebrochen. An dem Einsatz waren rund 50 Rettungskräfte beteiligt. Warum es brannte, ist noch unklar.



Feuerwehr kämpft gegen Großbrand in Rosenthal

Unterdessen hat sich der Großbrand in Berlin-Rosenthal inzwischen auf rund 200 Quadratmeter ausgebreitet. Wie ein Sprecher der Berliner Feuerwehr am Samstagmorgen sagte, sind auf einem Grundstück mehrere Nebengebäude in Brand geraten. 40 Kräfte seien im Einsatz. Das Feuer war gegen 3.15 Uhr gemeldet worden. Betroffen ist auch ein Schuppen, in dem drei Autos, ein Motorrad und diverse technische Geräte standen. Er brannte komplett nieder. Verletzt wurde niemand. Zur möglichen Ursache sowie zum Sachschaden konnten bisher keine Angaben gemacht werden.

Lagerhallenbrand in Eberswalde