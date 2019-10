Ein Wagen der türkischen Botschaft ist in der vergangenen Nacht in Flammen aufgegangen. Die Hintergründe sind noch unklar, der Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen.

Unbekannte haben in der Nacht zu Freitag in Berlin-Kreuzberg ein Auto der türkischen Botschaft in Brand gesetzt. Wie die Polizei mitteilte, wurden die Einsatzkräfte gegen 03.45 Uhr gerufen, um das Feuer am Wagen zu löschen. Zuvor hatte die "B.Z" darüber berichtet.

In Berlin und anderen deutschen Städten hatten am Donnerstagabend zahlreiche Menschen gegen die türkische Militäroffensive in Nordsyrien demonstriert. Eine "untere vierstellige Zahl" war nach Polizeiangaben in Kreuzberg zusammengekommen.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte am Mittwoch den Beginn der Offensive im Norden Syriens verkündet. Sie richtet sich gegen die kurdische YPG-Miliz, die von der Türkei als Terrororganisation angesehen wird [tagesschau.de].

Außerdem brannte kurz nach Mitternacht ein Auto in der Kopfstraße in Neukölln. Wie die Polizei mitteilte, entdeckte eine Anwohnerin das Feuer an der Motorhaube des parkenden Autos. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, die Motorhaube wurde jedoch stark beschädigt.