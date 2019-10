Messer-Vorfall an Synagoge: Mann in Psychiatrie

Ein 23-jähriger Mann, der am vergangenen Freitag vor der Neuen Synagoge in Berlin mit einem Messer aufgetaucht war, ist in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht worden. Das teilte die Berliner Staatsanwaltschaft am Dienstag mit. Sie sieht nach derzeitigen Erkenntnissen kein islamistisches Motiv.

Gegen den Mann sei kein Haftbefehl beantragt worden. Es gebe keinen dringenden Verdacht einer Straftat, nur den Anfangsverdacht eines Hausfriedensbruchs, so die Staatsanwaltschaft.