Bild: dpa/Mikhail Voskresenskiy

Radioaktivität im Reiseabteil - Zug aus Berlin in Moskau wegen möglicher Strahlung evakuiert

09.10.19 | 17:34 Uhr

Bei der Ankunft in Moskau wartete auf den Zug aus Berlin bereits ein russisches SEK und Strahlenspezialisten: Wegen des Verdachts auf radioaktive Belastung wurde ein Zug in Moskau evakuiert. Warnungen waren zuvor offenbar nicht ernst genommen worden.

Ein in Berlin gestarteter Reisezug ist in Moskau wegen des Verdachts auf Strahlenbelastung evakuiert worden. Das berichteten mehrere russische Medien übereinstimmend am Dienstagabend. In einem Waggon, der bereits beim Start der Reise in Berlin Teil des Zuges war, waren verdächtige Strahlenwerte festgestellt worden, heißt es etwa in einem Bericht der Nachrichtenagentur Interfax. Das ARD-Studio Moskau bestätigte die Geschichte, demnach habe es später aber Entwarnung gegeben.



Bild: imago images/ITAR-TASS

Rettungskräfte und Spezialisten standen bereit

Die Strahlung sei beim Grenzübertritt nach Russland gemessen worden, evakuiert wurde der Zug dann allerdings erst viele hundert Kilometer entfernt am Weißrussischen Bahnhof in Moskau, der Endstation der Zugverbindung. Für eine zügige Evakuierung des Zuges hätten Einsatzkräfte den Bahnsteig abgeriegelt, Rettungskräfte standen dem Bericht zufolge ebenso bereit wie ein mobiles Labor. Spezialisten der Russischen Regierung und einer Sonderbehörde für den Umgang mit radioaktivem Material waren an dem Einsatz beteiligt, hieß es. Die Abendzeitung "Wetschernjaja Moskwa" [vm.ru, Seite in russischer Sprache] berichtete am späten Dienstag nach der Räumung, dass sich der Verdacht auf erhöhte Strahlenwerte nicht bestätigt habe. Auch das russische Ministerium für Notfälle habe dies gegenüber Reportern vor Ort bestätigt.

Fahrgast hatte sich Strahlenbehandlung unterzogen

In einem der Abteile und auf der Toilette seien drei und sieben Mikrosievert gemessen worden, ein Wert ähnlich der Strahlung, die beim Röntgen auftritt oder auftreten kann. Dazu passt, dass ein Mann, der auf der vorherigen Fahrt von Moskau nach Berlin in dem betroffenen Waggon saß, dem Zugpersonal mitgeteilt habe, dass er sich in Moskau einer intensiven Strahlenbehandlung unterzogen hatte. Der Fahrgast soll die Besatzung des Zuges auch auf die Gefahr der erhöhten Strahlenbelastung aufmerksam gemacht haben. Die dann in Berlin veranlasste Reinigung in dem Abteil sei dann aber wohl nicht ausreichend erfolgt. Der Zug war der Schnellzug "Strizh", der am Ostbahnhof in Berlin startet und bis nach Russland durchfährt.