Die Berliner Stadtmission baut ihre Hilfe für Obdachlose aus. An diesem Freitag beginnen die Umbauarbeiten für ein neues Zentrum am Bahnhof Zoo. Dort sollen Menschen von der Straße ab Sommer 2020 besser individuell beraten und begleitet werden. Die rund 500 Quadratmeter große Fläche in den S-Bahnbögen am Hardenbergplatz stellt die Deutsche Bahn der Stadtmission 25 Jahre lang kostenlos zur Verfügung.