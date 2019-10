Die Berliner Polizei ist am Donnerstagabend erneut gegen organisierte Clan-Kriminalität vorgegangen. Im Bezirk Steglitz-Zehlendorf durchsuchten mehr als 100 Sicherheitskräfte zahlreiche Lokale, wie die Polizei auf Twitter mitteilte. Nach rbb-Informationen soll es sich dabei vor allem um Shisha-Bars handeln. Unterstützt wurden die Polizisten von LKA-Spezialisten für Gewerbedelikte, Menschenhandel und Aufenthaltsrecht sowie von Mitarbeitern des Zolls und Ordnungsamtes. Gleichzeitig wurde in Steglitz eine Verkehrskontrolle durchgeführt. Abgesehen hatten es die Beamten auf Drogen und sogenannte “Profilierungsfahrten“ mit PS-starken Luxus-Karossen. Über Ergebnisse der Polizeiaktionen, die am späten Donnerstagabend noch andauerten, ist noch nichts bekannt.

Die Durchsuchungen in Steglitz-Zehlendorf erfolgten am Tag einer Konferenz zum Thema Clan-Kriminalität, zu der Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) eingeladen hatte. Experten aus ganz Europa hatten sich dabei über Strategien der Eindämmung von Clan-Kriminalität ausgetauscht und eine härtere Gangart angekündigt.



In diesem Jahr ist die Berliner Polizei schon mehr als 230 Mal zu Einsätzen gegen kriminelle Clans ausgerückt. Bereits am Donnerstagmorgen kamen ein weiterer hinzu: Bundespolizisten und Beamte der Anti-Terror-Spezialeinheit GSG9 gingen bundesweit – auch in Berlin - mit einer großen Razzia gegen mutmaßlich kriminelle Mitglieder einer libanesischen Großfamilie vor. 28 Objekte in vier Bundesländern wurden dabei durchsucht, der Großteil in Rheinland-Pfalz, eins in Berlin. Auf Nachfrage von rbb|24 wollte eine Sprecherin der Bundespolizei keine näheren Angaben zu dem Haus in Berlin machen.