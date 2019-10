Ein 77 Jahre alter Mann ist eine Woche nach einem schweren Verkehrsunfall in Berlin-Schmargendorf seinen Verletzungen erlegen. Das teilte die Berliner Polizei am Donnerstag mit. Der Unfall hatte sich bereits am 16. Oktober ereignet.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 34-jähriger Motorrollerfahrer an dem Tag gegen 19 Uhr die Berkaer Straße im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf in Richtung Hohenzollerndamm. In Höhe des Berkaer Platzes soll der 77-jährige Fußgänger auf die Fahrbahn getreten sein, um diese zu überqueren. Obwohl der Rollerfahrer eine Gefahrenbremsung durchführte, habe er einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern können.

Durch die nasse Fahrbahn soll der Roller weggerutscht und gegen den Fußgänger geprallt sein, welcher daraufhin zu Boden fiel. Der Mann wurde mit Kopf- und Armverletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Am Donnerstag teilte das Krankenhaus mit, dass der 77-Jährige seinen schweren Verletzungen erlag.