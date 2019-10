Fridays for Futur plusquamperfekt Business as usual class Donnerstag, 17.10.2019 | 16:42 Uhr

Greta Thunberg hat erstmals am 20.08.2018 gestreikt. Das ist jetzt etwa ein Jahr her. Am 07.12. wurde erstmals in Bad Segeberg gestreikt und medial taucht der erste Streik in Kiel am 14.12.2018 auf. Man kann also ganz deutlich belegen, dass das Umweltbewusstsein im Laufe der Zeit gestiegen ist. Die analysierten Zahlen gehen anscheinend auf das vergangene Jahr zurück - also auf eine Zeit in der FFF absolut nicht medial präsent war. Beides in einen Zusammenhang zu bringen, finde ich daher falsch. Aussagekräftig ist doch nur, was es in diesem und dem nächsten Jahr für Zahlen geben wird. Das sind die Jahre, wo sich das gestiegene Umweltbewusstsein auch auf solche Entscheidungen auswirken könnte. Daher sind diese Werte eine gute Vergleichsbasis für kommende Jahre.



Dennoch halte ich es für unwahrscheinlich, dass Schulklassen demnächst nach Hanoi oder Peking ein anderes Transportmittel wählen werden.