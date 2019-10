Ein Böschungsbrand hat wichtige Kabel an einer U-Bahn-Brücke zerstört, auf den Linien der U1 und U3 gibt es zwischen Gleisdreieck und Kottbusser Tor nur Ersatzverkehr. Der kämpfte sich am Morgen nicht nur durch den Stau, sondern auch den Regen.

Fahrgäste der Linien U1 und U3 mussten am Mittwochmorgen neben erhöhter Geduld auch wetterfeste Kleidung mitbringen. Nach einem Böschungsbrand unter der Zossener Brücke in Kreuzberg ist der Verkehr zwischen den Bahnhöfen Nollendorfplatz und Kottbusser Tor unterbrochen. Die Reparatur wird laut BVG wohl bis zum Samstag dauern. Fahrgäste mussten deswegen auf Ersatzbusse ausweichen - im Berufsverkehr und im strömenden Regen.

BVG-Service-Mitarbeiter standen am Morgen gemeinsam mit den Fahrgästen im Regen. Zehn weitere Busse sollen im Laufe des Tages den Ersatzverkehr unterstützen, so das Unternehmen.

Wie ein Sprecher der BVG dem rbb sagte, sind durch den Brand Kabel an der Hochbahn-Trasse zerstört worden, die erst erneuert werden müssen. "Jedes Kabel muss per Hand repariert werden", hieß es.

In der Nähe der Zossener Brücke in Kreuzberg war am Dienstagnachmittag ein Gebüsch unter der Hochbahn in Brand geraten. Die genaue Brandursache war zunächst unklar. Die Polizei gehe von fahrlässiger Brandstiftung aus, sagte eine Sprecherin. Einen Anschlag habe die Kripo ausgeschlossen.