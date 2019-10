BVG kündigt Mammutprojekt an

Nutzer der Berliner U-Bahn müssen zwischen Kreuzberg und Friedrichshain ab kommendem Frühjahr große Einschränkungen hinnehmen. Wie die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) mitteilten, soll der Schienenverkehr der Linien U1 und U3 zwischen Kottbusser Tor und Warschauer Straße für rund zwölf Monate komplett eingestellt werden. Die Berliner Zeitung hatte am Montag über die Maßnahme berichtet [berliner-zeitung-de] .

Mit der Ausschreibung werden nun die Dimensionen des Großprojektes deutlich. Für die Instandsetzung werden demnach etwa 1.200 Tonnen Baustahl, 500 Kubikmeter Beton und 1.400 Meter Entwässerungsleitungen benötigt. Bis zum Ende der Bauarbeiten will die BVG Schienenersatzbusse zwischen Kottbusser Tor und Warschauer Straße einrichten.

An anderer Stelle auf den Linien U1 und U3 wird jetzt schon gebaut: Am Gleisdreieck in Kreuzberg werden seit Montag die abgenutzten Gleise ausgetauscht, die auf der Brücke über den Park verlaufen. Die Arbeiten sollen bis zum 24. Oktober dauern.

Deshalb fährt die U1 mehr als zwei Wochen lang nicht zwischen Gleisdreieck und Wittenbergplatz. Die U3 ist zwischen Nollendorfplatz und Warschauer Straße unterbrochen. Die BVG rät zur Umfahrung die Linie U2. Als barrierefreie Umfahrung zwischen den U-Bahnhöfen Wittenbergplatz und Uhlandstraße können die Buslinien M19 und M29 genutzt werden.

Erst am Dienstag waren die U1 und die U3 zwischen Nollendorfplatz und Kottbusser Tor nach einem Brand gesperrt worden. Durch den Brand waren Kabel an der Hochbahntrasse zerstört worden. Bauarbeiter mussten jedes Kabel per Hand reparieren. Die genaue Brandursache war zunächst unklar.