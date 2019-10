Bewährungsstrafen nach Untreue in Senatsverwaltung

Mit fingierten Werkverträgen haben sich zwei ehemalige Mitarbeiter einer Senatsverwaltung jahrelang öffentliche Gelder abgeschöpft. Jetzt hat das Amtsgericht Tiergarten seine Urteile gefällt: Beide erhielten am Dienstag Bewährungsstrafen.

Als Mitarbeiter der Berliner Senatsverwaltung für Bildung haben eine ehemalige Schulrätin und ihr damaliger Referatsleiter öffentliche Gelder in die eigene Tasche gesteckt. Insgesamt versursachten sie einen Schaden von 236.000 Euro. Das Amtsgericht Tiergarten verhängte am Dienstag gegen die 58-jährige Frau zwei Jahre Haft auf Bewährung. Der 51-Jährige erhielt ein Jahr und drei Monate Haft auf Bewährung.



Beide hätten sich des Betrugs und der Untreue in einem besonders schweren Fall schuldig gemacht, begründete die Richterin. Die Angeklagten hatten umfassend gestanden.