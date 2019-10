Die Berliner Polizei hat einen Berufsschüler wegen einer Serie von Erpressungen an seiner Schule in Steglitz verhaftet. Wie die Generalstaatsanwaltschaft mitteilte, soll der 18-Jährige Geld von Mitschülern erpresst haben. Dabei soll er seine Opfer geschlagen oder ihnen Gewalt angedroht haben. Die Mitschüler hätten sich aus Angst vor weiteren Übergriffen nicht gewehrt und ihm regelmäßig kleinere Geldbeträge oder gleich ihr komplettes Portemonnaie gegeben.

Zwischen November 2018 und August 2019 soll der Tatverdächtige mehr als 50 solcher zum Teil erheblicher Straftaten begangen haben. Am Mittwoch nahmen ihnen Kripo-Beamte in der Wohnung seiner Eltern fest, auf Antrag der Staatsanwaltschaft erging Haftbefehl gegen ihn. Seitdem sitzt der 18-Jährige in Untersuchungshaft.