Berlin ist im Oktober das wärmste Bundesland gewesen. Bei 11,6 Grad lag die Durchschnittstemperatur, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch mitteilte.

Fast 130 Stunden schien die Sonne in der Hauptstadt - nur in Sachsen gab es mit 140 noch mehr Sonnenstunden. In Brandenburg erreichten die Temperaturen im Schnitt 11,2 Grad, die Sonne zeigte sich rund 125 Stunden. In beiden Bundesländern regnete 55 Liter pro Quadratmeter.