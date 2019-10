200 Beamte kontrollieren Shisha-Bars in Wedding

Die Berliner Polizei setzt ihre Maßnahmen gegen Clan-Kriminalität auch am Freitagabend fort. Seit 20:30 Uhr sind 200 Einsatzkräfte im Stadtteil Wedding unterwegs und durchsuchen Lokalitäten, dabei vor allem Shisha-Bars, wie Polizeisprecher Thilo Cablitz rbb|24 sagte.



Die Polizeikräfte werden von Kollegen des LKA und des BKA sowie von Vertretern des Zolls und der Finanzämter unterstützt, so Cablitz weiter. Mit dem neuerlichen Schwerpunkteinsatz wolle man den Kontrolldruck auf die organisierte Kriminalität im arabischen Clan-Milieu erhöhen und die kriminellen Strukturen weiter aufklären. "Außerdem wollen wir zeigen, dass wir hierbei stadtweit unterwegs sind - und nicht nur in Neukölln", betonte der Polizeisprecher.