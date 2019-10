Vor dem Charlottenburger Schloss in Berlin wird es in diesem Jahr voraussichtlich keinen Weihnachtsmarkt geben. Das Berliner Verwaltungsgericht lehnte am Montag einen entsprechenden Genehmigungsantrag des Veranstalters ab.



Nachdem bereits das Bezirksamt den Antrag abgelehnt hatte, zog der Veranstalter vor Gericht. Dieses gab jedoch jetzt dem Bezirksamt recht: Der Antragsteller habe nicht genügend gegen die “Gefahr von innen“ auf dem Weihnachtsmarktgelände unternommen, bemängelte nach dem Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf nun auch das Verwaltungsgericht.