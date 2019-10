imago/Sabine Gudath Audio: Inforadio | 31.10.2019 | Nina Amin | Bild: imago/Sabine Gudath

Obdachlose in Berlin - Senat ersetzt Kältebahnhöfe durch Wärmehalle

31.10.19 | 11:00 Uhr

Die ersten Minusgrade sind schon da - und für Obdachlose beginnt die härteste Zeit des Jahres. Anders als in früheren Jahren hat der Senat rechtzeitig einen Beschluss gefasst: Statt der umstrittenen Kältebahnhöfe soll es diesmal eine zentrale Wärmehalle geben.

In Berlin werden in diesem Winter nachts keine U-Bahnhöfe für die Notübernachtung Obdachloser öffnen. Das sagte die Sprecherin der Sozialverwaltung, Regina Kneiding, dem rbb am Donnerstag und bestätigte damit einen Bericht der "Berliner Zeitung". Stattdessen werde es in Kreuzberg eine Warte- und Wärmehalle geben, in der obdachlose Menschen übernachten könnten.



Halle soll am 15. November öffnen

Die Halle werde in Kooperation mit der Sozialgenossenschaft Karuna vom 15. November an jeweils in der Zeit zwischen 22.00 Uhr und 6.00 Uhr öffnen. Sie solle in den Räumen des Sozialen Zentrums "Gitschiner 15" der Evangelischen Kirchengemeinde "Heilig-Kreuz-Passion" in der Gitschiner Straße 15 eingerichtet werden. Die Aufnahmekriterien seien niedrigschwelliger als in regulären Notunterkünften, in denen Hunde, Drogen oder Alkohol verboten sind. In der Wärmehalle finden auch diejenigen Platz, die aufgrund der Regeln in den Unterkünften sonst lieber im Freien schlafen.

Langer Streit um Kältebahnhöfe

Hintergrund für die Entscheidung seien die Erfahrungen aus den Vorjahren, in denen oft bis weit in den November nicht klar war, ob in kalten Nächten alle Obdachlosen untergebracht werden können. Vor einem Jahr hatten Senat und BVG nach einer wochenlangen Hängepartie Ende November entschieden, die U-Bahnhöfe Lichtenberg und Moritzplatz in der Nacht als Kältebahnhöfe offenzuhalten.

Die neue Warte- und Wärmehalle solle nun als Ersatz für diese Bahnhöfe dienen, wobei die Entscheidung dazu offenbar kurzfristig gefallen sei: Noch im September hatte BVG-Chefin Sigrid Nikutta angekündigt, dass auch in diesem Winter wieder zwei Bahnhöfe von der BVG für Obdachlose bereitgestellt würden.



Die geplante Warte- und Wärmehalle ist zwischen den U-Bahnhöfen Hallesches Tor und Prinzenstraße gelegen. Von dort sollen die Obdachlosen mit einem Leitsystem über das Angebot informiert werden, so Kneiding. Zusätzlich werde Betreuungspersonal eingesetzt, das die Obdachlosen zu der Wärmehalle geleiten sollen. In der Halle selbst sollen sich dann Sozialarbeiter um die Menschen kümmern.

Auch Kältehilfe stockt Angebot auf

Die Berliner Kältehilfe hatte Ende September mitgeteilt, in diesem Herbst und Winter ihr Schlafplatz-Angebot für Obdachlose nochmals aufzustocken. Zum Schutz vor niedrigen Temperaturen werden mehr als 1.100 Plätze zur Verfügung gestellt, hieß es. Bereits im vergangenen Winter hatte die Berliner Kältehilfe ihr Angebot auf 1.000 Schlafplätze aufgestockt.



Die ersten 443 Plätze wurden ab dem 1. Oktober bereitgestellt. Bis zum Jahresende soll die Zahl auf 1.162 steigen. Die Kältehilfesaison beginnt im Herbst und dauert bis April.

FDP begrüßt neues Angebot

Die oppositionelle FDP im Abgeordnetenhaus hat die Entscheidung für eine Wärmehalle in Kreuzberg begrüßt. Es sei gut, dass rechtzeitig zum Winter die Zukunft der Kältebahnhöfe geklärt sei, teilte Thomas Seerig, sozialpolitischer Sprecher der FDP-Fraktion, mit. "Eine zentrale Anlaufstelle mit vernünftiger Sanitärversorgung statt U-Bahnhöfen vorzuhalten ist sinnvoll, um Menschen vor dem Kältetod zu bewahren", so Seerig. Allerdings müsse der Senat vor allem die Ursachen von Obdachlosigkeit angehen, anstatt weiter "nur die Mangelverwaltung zu verbessern". Sendung: Abendschau, 31.10.2019, 19.30 Uhr